Mikey Varas pide que San Diego FC no se confíe de Pumas porque es un “club muy grande e histórico”

A pesar de que consiguieron una ventaja importante (4-1) en el primer capítulo de la eliminatoria, en el San Diego FC prefieren no confiarse porque reconocen que enfrente tienen a un duro y digno rival.

“Pumas es un club muy grande e histórico, con muy buenos jugadores y con un entrenador capacitado. Nosotros siempre trabajamos con la base de ser humildes y lo que pasó no significa nada para el futuro; no hay nada determinado”, sentenció Mikey Varas.

El director técnico estadounidense compartió que es consciente de que los auriazules están obligados a marcar tres goles y no recibir ninguno para lograr la épica remontada, pero confía en que su equipo podrá “jugar de la mejor manera fuera de casa para ganar”.

“Tomamos cada partido como uno nuevo, y sabemos que este va a ser un partido totalmente diferente. Van a salir desesperados para [conseguir] el resultado, pero lo más importante es que nosotros estemos listos para todo lo que puede venir y preparados para [afrontar] diferentes circunstancias”, añadió.

Mikey Varas dejó en claro que él y sus futbolistas tienen bien trazado su objetivo y que están convencidos de que podrán eliminar a los Pumas. Quieren completar la obra en el estadio Olímpico Universitario.

“Tengo mucha confianza en estos chicos, que siempre están enfocados en hacer lo que se tienen que hacer para ganar un partido. Se encuentran bien y en muy buenas condiciones para hacer un muy buen partido; estamos preparados física, táctica y mentalmente para lograr lo que queremos, estamos acá para ganar”, puntualizó el entrenador del San Diego previo al juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.