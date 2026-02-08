André Jardine confirma que América tiene cerca a su "nuevo Álvaro Fidalgo"

América se ha reencontrado con el gol, con la victoria y parece que de a poco recupera su mejor versión en este 2026; sin embargo, esto podría mejorar para los de Coapa.

La directiva azulcrema ya le cumplió a André Jardine dos de sus peticiones para este torneo Clausura 2026 y podría haber una tercera en las próximas horas: Vinicius Moreira de Lima.

El mediocampista brasileño del Fluminense se sumará a sus compatriotas Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, quienes llegaron al Nido para esta campaña. Los tres, peticiones del estratega americanista para este semestre.

“Si concretamos esta negociación, que tiene todo para darse, es un jugador que conozco hace mucho tiempo, lo tuve en fuerzas básicas, lo acompaño toda su carrera. Lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha", declaró Jardine luego de la victoria (1-0) contra Rayados.

Vinicius, el nuevo Fidalgo

Si bien, remplazar a Álvaro Fidalgo será complicado, en cuanto a funcionalidad dentro del terreno de juego, para André Jardine Moreira de Lima está parecido al Maguito.

"Es como Fidalgo, juega como 8, como 10, con perfil cambiado, puede cambiar situaciones, es un jugador que le gusta mucho tener el balón, que le da ritmo, con criterio. Ojalá se concrete, aportaría bastante”, explicó el brasileño.

Por ahora, los refuerzos de las Águilas del América son Fernando Tapia (portero), Aaron Mejía (Defensa), Rodrigo Dourado (Mediocampista) y Raphael Veiga (Delantero).

