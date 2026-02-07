Luis Romo preocupa en Chivas tras salir lesionado ante Mazatlán; ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, las Chivas volvieron a ganar, esta vez ante Mazatlán en el estadio El Encanto, pero a pesar de su paso perfecto en el torneo, no todo son buenas noticias para el Rebaño.

Luis Romo, tuvo que abandonar el campo luego de lesionarse en los últimos minutos del partido, por lo que encendió las alarmas de la Selección Mexicana y del propio Gabriel Milito, entrenador de las Chivas, de cara al Clásico Nacional contra América.

En conferencia de prensa después del compromiso, el estratega argentino, Gabriel Milito, confesó que es probable que esta lesión aleje de las canchas a Romo por un buen tiempo.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre la lesión de Luis Rimo?

“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, declaró Milito.

Gabriel Milito no se da por vencido y aseguró que el 0-0 no detiene a Chivas porque “la eliminatoria está abierta” / FOTO: Édgar Enríquez - EL UNIVERSAL

El Guadalajara aún no informa de manera oficial la gravedad de la lesión de su capitán, pero con base en las declaraciones del técnico, el jugador también de la Selección Mexicana podría perderse el siguiente duelo de las Chivas de Liga MX, que es ni más ni menos que el Clásico Nacional ante el América, el próximo sábado 15 de febrero.

Con la Selección Nacional, el mediocampista podría perderse el partido amistoso contra Islandia, que será el próximo 25 de febrero en el estadio Corregidora, en Querétaro.