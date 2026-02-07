Chivas sigue en la cima de la Liga MX y se lleva los mejores MEMES tras vencer al Mazatlán

15 de 15 puntos posibles para el Guadalajara de Gabriel Milito en los primeros cinco partidos del Clausura 2026. Las Chivas tienen contentos a todos sus seguidores, porque además de ganar, han demostrado un estilo de juego sólido y funcional.

En su más reciente triunfo, vencieron al Mazatlán de visita, en el estadio El Encanto, con un marcador de 2-1, que iba 2-0 apenas al medio tiempo.

Efraín Álvarez anotó el primer gol del compromiso al minuto 15, y al 29, Armando 'La Hormiga' González hizo efectivo un cobro de penalti para aumentar así la ventaja.

Armando González en festejo de gol, durante la Jornada 5 del Clausura 2026 ante Mazatlán - Foto: Imago7

En el segundo periodo, al 56'. Édgar Bárcenas descontó para los locales, pero la pizarra no se movió más. Y así las Chivas se llevaron otra alegría más, antes de enfrentar a América y Cruz Azul en las próximas dos jornadas.

La única mala noticia para El Rebaño tras este partido fue la lesión de Luis Romo en las últimas instancias del mismo, quien tuvo que abandonar el duelo por molestias físicas.

Los mejores MEMES de las Chivas

Cómo era de esperarse, el júbilo de los aficionados del Guadalajara se vio reflejado en las redes sociales, donde en la publicación de la cuenta del equipo, dejaron llover los mejores memes del gran momento que viven. Aquí te los dejamos:

denle mi pierna a romo pic.twitter.com/SYo1Qgn5li — edu (@Eduardo35504350) February 7, 2026

Chivas MEMES

Chivas se ganó los mejores memes luego de acumular su cuarta victoria seguida en el Clausura 2026 / FOTO: ESPECIAL

Que caro salió el partido pic.twitter.com/3tiobGwSCJ — Isaac Salcedo (@isaacslcd) February 7, 2026

Chivas MEMES

FOTO: Especial

Líderes, invictos con una racha de 5 victorias seguidas, pero.. pic.twitter.com/PPeouL17OD — José Carlos 14 (@nekoakashiro14) February 7, 2026