Sam Darnold lleva flama en su interior, el QB de Seattle se declara listo para el Super Bowl

San José, Estados Unidos.— Desde que los Seahawks de Seattle se coronaron en la Conferencia Nacional y sellaron su boleto al Super Bowl LX, la discusión alrededor de Sam Darnold se ha enfocado en su resiliencia.

Sin embargo, él mismo confesó que sus experiencias del pasado lo convirtieron en el jugador que es hoy en día; vale la pena destacar el nivel deportivo en el que llega a este encuentro contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Luego de lesionarse los oblicuos el pasado 15 de enero, esta semana participó plenamente en los entrenamientos junto a sus compañeros por primera vez.

“Diría que estoy muy motivado internamente y eso es más fuerte que cualquier fuerza externa. Así me criaron mis padres, pero entiendo que esto no sería posible sin los baches que pasé por mi carrera”, declaró en conferencia de prensa Darnold.

Al ser cuestionado sobre Drake Maye, el quarterback de Nueva Inglaterra, Darnold confesó que “no creo que estoy compitiendo con otro quarterback, compito contra su defensiva y por eso trato de mover el balón, protegerlo, ejecutar bien las jugadas y llevar al equipo a la zona de anotación”.

Para la tercera selección del Draft de 2018, los Seahawks tienen una hermandad especial, pero no duda en recordar su tiempo como suplente en los 49ers como parte de su evolución.

“Me ayudó mucho estar en San Francisco, aprendí de esquemas ofensivos y defensivos, cómo los atacamos y fue algo crucial para mi crecimiento”, agregó.