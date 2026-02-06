Emilio Azcárraga Jean revela tres etapas en la remodelación del Estadio Azteca; ¿llegará bien al Mundial?

El próximo 28 de marzo, la Selección Mexicana reinaugurará el Estadio Azteca en su compromiso frente a Portugal. Los trabajos de remodelación parecen ir lento, pero Emilio Azcárraga Jean confía en que los plazos se cumplirán en tiempo y forma.

Este viernes, el propietario del Coloso de Santa Úrsula asistió a inmueble para inspeccionar las obras y explicó que los trabajos de modernización del también llamado Estadio Banorte se dividirán en tres etapas.

"Esta primera etapa que termina ahora el 28 de marzo con la reapertura es importante. Luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y después porque hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer", declaró Azcárraga Jean.

"Por ejemplo el estacionamiento de afuera el Grande, por todo ahorita ya no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones y eso lo tenemos que hacer posterior al Mundial", agregó el mandamás de los azulcrema.

Si bien, el gran objetivo es dejar todo listo para el Mundial de 2026, Azcárraga Jean enfatizó que las obras de remodelación continuarán después de la Copa del Mundo.

"Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después. Realmente es mantener también un sistema de mantenimiento constante que creo que faltó en el tiempo, pero aprovechando la inversión que se está haciendo que siga eso y que lo sigamos mejorando y que ahora sí que la obra nunca acabe, mejorando toda la experiencia", aseveró.

Las obras tienen contento a Emilio Azcárraga Jean

Emilio Azcárraga se dijo contento con los avances que lleva ahora en el Estadio Azteca y reveló que ahora "hay paz" después de un inicio donde no todo fue agradable.

"Los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo como les dije el otro día, yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien", mencionó entre risas.

"Hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora ha estado mucho más en paz. Todas las obras que tuvimos fueron importantes y ahí como que había mucho grito y mucho de quién era la culpa y ahora la verdad va bastante en paz", concluyó Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Ollamani.

