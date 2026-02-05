Henry Martín aplaude los cambios en la plantilla de América: Lo veo bien, es parte de la vida

América atraviesa un inicio turbulento en el Clausura 2026, lejos de las expectativas que suelen acompañar al equipo más ganador de la Liga MX.

Las actuaciones irregulares en las primeras jornadas han puesto en duda el proyecto de André Jardine y, como consecuencia, provocaron una serie de movimientos en la plantilla que buscan volver a su mejor versión.

Entre las voces que respaldan estas decisiones destaca la de Henry Martín. El capitán azulcrema, actualmente en proceso de recuperación tras una lesión, consideró que las salidas son necesarias para fortalecer al grupo y asumir la responsabilidad que implica vestir la camiseta del América.

"La situación no es fácil, me ha tocado estar en América ocho años y he pasado por muchas experiencias. Siempre hay cambios, transiciones y es necesario renovar el plantel. Lo veo bien, es parte de la vida; había piezas que quizá ya no se ajustaban. Veo un América con mucha hambre", mencionó.

Martín, quien no pierde la ilusión de ir a la Copa del Mundo 2026, recalcó que buscará hasta el último momento su lugar en la lista de Javier Aguirre.

"No me asusta pelear por un puesto en la Selección Mexicana y en América. No siempre vas a estar en el lugar que deseas, pero es parte de la vida. Estoy listo y me siento fuerte; ya quiero competir. En los minutos que tuve lo hice bien", finalizó Henry.

