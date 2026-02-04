"Enojo" entre Armando González y Gabriel Milito quedó solucionado de esta manera

Más Información

No hubo regaño porque la explicación que dio Armando González convenció al técnico de las Chivas, Gabriel Milito, quien habló de frente con el goleador rojiblanco, luego de que en el cambio ante el , diera la impresión que “Hormigol” se había enojado y hasta berrinche había hecho.

Al hablar de manera frontal, el jugador le explicó al técnico que efectivamente salió molesto, pero no porque lo hayan sacado, sino porque siente que tuvo para hacer más goles y estuvo fallo ante el arco rival.

El pastor entendió la explicación, al tiempo que le hizo una recomendación, que evite hacer lo mismo en próximas ocasiones porque se puede mal interpretar y eso al final, solamente da para que se haga ruido negativo para el equipo.

“Hormiga” entendió la recomendación, agradeció al técnico la orientación y está consciente que en la mayoría de los partidos, será un cambio recurrente, porque tiene otros dos compañeros que están buscando brillar también, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

