Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones previo a la Jornada 7 del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil superó su primer tercio de la fase regular y antes de que inicie la Jornada 7, te contamos como marcha la tabla de posiciones con las Águilas del América en la cima de la clasificación.

Este miércoles, Toluca recibe en el estadio Nemesio Díez al Atlético de San Luis (18:00) en el inicio de la séptima fecha. Unas Diablas que siguen dando de qué hablar y por ahora marchan en la cuarta posición con 15 puntos.

América Femenil, Rayadas de Monterrey y las Chivas se encuentran en lo alto con 16 puntos; sin embargo, las Águilas lideran por diferencia de goles; son la segunda mejor ofensiva (19) y la mejor defensiva (2).

Atrás vienen las mencionadas Diablas y después Pachuca (13), Pumas (13), Cruz Azul (11) y Tigres (11); las felinas tienen todavía un encuentro pendiente frente al Puebla y se disputará el 13 de febrero.

Querétaro, Puebla y Necaxa siguen al fondo de la clasificación sin ningún punto; León, Atlético de San Luis, Atlas y Santos tampoco han ganado, pero suman unidades por sus empates.

Lee también Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

:Manlio Contreras

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil tras la Jornada 6

América, Rayadas de Monterrey y las Chivas de Guadalajara disputan el liderato del torneo Clausura 2026.

Así marcha la tabla tras la Jornada 6 del Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

¿Cómo se jugará la Jornada 7 del Clausura 2026?

Esta séptima jornada finalizará el viernes con la visita de Tijuana a Monterrey.

Miércoles: Toluca vs Atlético de San Luis/ 18:00 horas

Jueves: Querétaro vs León/ 17:00 horas

Jueves: Necaxa vs Chivas/ 18:00 horas

Jueves: FC Juárez vs América/ 19:06 horas

Jueves: Tigres vs Cruz Azul/ 21:00 horas

Jueves: Atlas vs Pumas/ 21:06 horas

Viernes: Puebla vs Santos/ 15:45 horas

Viernes: Pachuca vs Mazatlán FC/ 19:06 horas

Viernes: Rayadas vs Tijuana/ 20:00 horas

Lee también María José Alcalá, la líder sin miedo del Comité Olímpico Mexicano