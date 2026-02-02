Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en marzo

Andrea Rodebaugh, directora deportiva de selecciones nacionales femeniles, anunció que México se medirá frente a Brasil el próximo 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El combinado dirigido por el español Pedro López continúa en la búsqueda de su boleto al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028, por lo que este partido ante las brasileñas servirá como preparación rumbo a ambas competiciones.

“Enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos, exigirnos y seguir creciendo como equipo. Este duelo promete dar mucho dentro y fuera de la cancha”, aseguró Rodebaugh.

Brasil se ubica en la sexta posición del Ranking FIFA, dato que le agrega mayor relevancia al compromiso y representa un gran reto para Pedro López y sus jugadoras.

“Nos viene un partido emocionante e ilusionante para todos. A las jugadoras las reta y a mí como entrenador. Todo mundo quiere estar en el partido; va a ser un día especial para el futbol femenil de México”, señaló el técnico de la escuadra nacional.

FOTO: ESPECIAL/ REDES SOCIALES - El combinado dirigido por el español Pedro López continúa en la búsqueda de su boleto al Mundial 2027

Aunque aún faltan algunas semanas para este encuentro, Pedro López ya tiene en mente la actitud con la que su equipo enfrentará a la potencia sudamericana.

“Saldremos a la cancha para mostrarnos como lo que somos: un país emergente en el futbol femenil, con muchas ilusiones y con ganas de estar en la siguiente Copa del Mundo, que precisamente será en Brasil”, puntualizó el estratega español.

Para el mes de junio ya hay cerrados otros do partidos amistosos; aunque no se han detallado los nombres de los rivales, se espera que sean selecciones de alto calibre para con la preparación de cara al Mundial de 2027.