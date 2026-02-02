Más Información

Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en marzo

NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

Pumas se presenta en la Copa de Campeones de la Concacaf con “ilusión de hacer cosas importantes”

Cristiano Ronaldo explota contra Al Nassr y se niega a jugar con el equipo

Allan Saint-Maximin ya tendría un nuevo equipo en Europa tras su salida del América

, uno de los mejores jugadores de la historia, está envuelto en una gran polémica en Arabia Saudita, después de negarse a jugar con el Al Nassr en el torneo local.

El exjugador del Real Madrid, quien llegó al balompié saudí como la gran figura y símbolo del proyecto, ha expresado su descontento con los altos mandos del torneo y, en especial, con el Fondo de Inversión Pública de la nación, encargado de administrar varios clubes.

De acuerdo con información compartida por A Bola, Ronaldo está inconforme con la forma en que se ha manejado la inversión en su equipo, lo que ha dejado muy pocas oportunidades para sumar refuerzos de clase mundial.

FOTO: ESPECIAL - A pesar del malestar de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr tuvo actividad este lunes
El reporte señala que, después de manifestar su molestia al sentirse abandonado en comparación con clubes como el Al Hilal, el portugués decidió no entrar en los planes del cuerpo técnico para los siguientes partidos.

Tras revelarse lo ocurrido, se espera que los propietarios establezcan comunicación con Cristiano, quien renovó con el equipo ante la promesa de un proyecto ganador que le permitiera ampliar su legado en el futbol.

Al Nassr no necesitó a Ronaldo para ganar

A pesar del malestar de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr tuvo actividad este lunes en un juego tenso que encontró en Sadio Mané a su gran figura. El atacante marcó antes del descanso el gol del triunfo (1-0) ante el Al-Riyadh.

Con los tres puntos, el equipo del portugués sigue firme en su objetivo de quitarle el primer sitio al Al Hilal FC, que se ha mantenido como líder y como uno de los conjuntos más regulares de la campaña.

