Obed Vargas ya se encuentra en España para firmar contrato con el Atlético de Madrid

El centrocampista Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders, ya está en Madrid para pasar el reconocimiento médico y fichar por el Atlético de Madrid, a la espera de si saldrá cedido de forma inmediata o se quedará en la plantilla desde este mercado de invierno.

Según un video captado por ‘El Desmarque’ de ‘Mediaset España’, el futbolista de 20 años de edad está ya en la capital de España para cumplir los últimos trámites para su traspaso al club rojiblanco, con el que, si todo sigue el curso previsto, será el segundo movimiento en este mercado, tras el acuerdo para el fichaje del media punta Ademola Lookman desde el Atalanta.

Una vez supere las pruebas médicas, el jugador tendrá que cerrar su contrato y resolver su futuro más inmediato en el equipo o cedido en otro club.

Obed Vargas, nacido en Alaska, ha sido internacional por México en tres ocasiones y ha desarrollado toda su carrera hasta ahora en el Seattle Sounders estadounidense, con el que se enfrentó la pasada temporada en el Mundial de Clubes.

