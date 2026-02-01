Álvaro Fidalgo revela cuándo y por qué tomó la decisión de irse del América

Ayer, antes del duelo entre América y Necaxa, la afición de las Águilas recibió una noticia que golpeó su ánimo. Más allá del primer triunfo en el Clausura 2026, los azulcrema sólo pensaban en el adiós de su referente Álvaro Fidalgo.

La noticia se reveló minutos antes del inicio del partido. Fidalgo no salió ni a la banca, estuvo en uno de los palcos del Ciudad de los Deportes; su decisión estaba tomada: el "Maguito" volvería a Europa.

“Día difícil sin duda, demasiadas despedidas, demasiadas cosas... Siempre me sentí una persona querida, pero lo de ayer, se multiplicó, si me hubieran dicho hace cinco años que viviría todo esto hubiese tachado a cualquiera de loco, pero lo conseguimos", declaró Álvaro en conferencia de prensa.

Llegó en 2021 como un desconocido, proveniente del CD Castellón de la segunda división de España. El argentino Santiago Solari fue quien lo llevó al Nido.

Después de incontables críticas, comenzó a ganarse un lugar en el equipo y en la afición.

"No es un adiós, ni un para siempre. Al final cada día, recibes los mensajes de cariño, la gente siempre estuvo conmigo, he cometido errores, eliminaciones, aun así, todo el mundo estaba apoyándome", expresó Álvaro sobre la posibilidad de volver algún día al Nido.

El año pasado estuvo lleno de dolorosas caídas en el América desde que perdieron la Final del Clausura 2025, frente a Toluca. Una semana después, cayeron contra el LAFC por un boleto al Mundial de Clubes.

Después de esos dos fracasos, Álvaro Fidalgo comenzó a analizar la posibilidad de dejar el Nido y volver a buscar la oportunidad de regresar a su país. Ocho meses después lo consiguió.

“La decisión la tomé en verano, el verano pasado, que quería volver a Europa. Lo tenía muy claro, después de la cuarta final, el mundialito, ahí tomé la decisión, hubo cosas (acercamientos), no claras, algunos problemas personales y los golpes de la rodilla, no pude estar al 100%, tomé la decisión, se lo hice saber a Santiago (Baños), me preguntó qué quería hacer, de la mejor manera, lo hablé con Diego (Ramírez), Santiago, se juntaron, ellos querían renovar, pero fue decisión mía. El tiempo dirá si estoy acertando o no, si alguien se siente decepcionado, lo siento mucho”, concluyó Álvaro Fidalgo.

