Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

Zague acusa a Allan Saint-Maximin de ser un "jugador tribunero" y "sin compromiso" tras su salida del América
La cuarta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, más allá de los resultados o los goles, quedó marcada sin duda por las marchas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint Maximin del América, sobre todo por las inesperadas formas.
Sin embargo, como el futbol mexicano debe continuar, la Jornada 5 arranca este mismo viernes 6 de febrero, con partidos que prometen emocionar a todos los aficionados.
El equipo del momento son las Chivas, quienes arrancaron el certamen con paso perfecto, y son más líderes que nunca con 12 puntos. Cruz Azul (9 pts), Atlas (9 pts) , Pumas (8 pts) y Toluca (8 pts), son quienes siguen más de cerca al equipo tapatío.
¿Cuándo y dónde ver la Jornada 5 de la Liga MX?
Viernes 6 de febrero:
- Tigres UANL vs Santos Laguna | 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) | FOX One, TV Azteca
- Necaxa vs Atlético San Luis | 19:00 horas | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium
- Tijuana vs Puebla | 21:00 horas | FOX One
- Mazatlán FC vs Guadalajara | 21:06 horas | FOX One, TV Azteca
Sábado 7 de febrero:
- Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium
- Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One
- Atlas vs Pumas UNAM | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
- Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One
- América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
