Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

Allan Saint-Maximin y el racismo en México; lo que expone el caso del exfutbolista de América

Zague acusa a Allan Saint-Maximin de ser un "jugador tribunero" y "sin compromiso" tras su salida del América

Liga MX: Así marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 4

Super Bowl LX: Los Patriots y los Seahawks aterrizaron en San Francisco, listos para definir al campeón

La cuarta jornada del torneo de la Liga MX, más allá de los resultados o los goles, quedó marcada sin duda por las marchas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint Maximin del América, sobre todo por las inesperadas formas.

Sin embargo, como el futbol mexicano debe continuar, la Jornada 5 arranca este mismo viernes 6 de febrero, con partidos que prometen emocionar a todos los aficionados.

El equipo del momento son las Chivas, quienes arrancaron el certamen con paso perfecto, y son más líderes que nunca con 12 puntos. Cruz Azul (9 pts), Atlas (9 pts) , Pumas (8 pts) y Toluca (8 pts), son quienes siguen más de cerca al equipo tapatío.

Jugadores de las Chivas posan juntos previo al partido de la Jornada 1 del Clausura 2026. FOTO: Imago7
¿Cuándo y dónde ver la Jornada 5 de la Liga MX?

Viernes 6 de febrero:

  • Tigres UANL vs Santos Laguna | 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) | FOX One, TV Azteca
  • Necaxa vs Atlético San Luis | 19:00 horas | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium
  • Tijuana vs Puebla | 21:00 horas | FOX One
  • Mazatlán FC vs Guadalajara | 21:06 horas | FOX One, TV Azteca

Sábado 7 de febrero:

  • Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium
  • Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One
  • Atlas vs Pumas UNAM | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
  • Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One
  • América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
FOTO: IMAGO7
