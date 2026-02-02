Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

La cuarta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, más allá de los resultados o los goles, quedó marcada sin duda por las marchas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint Maximin del América, sobre todo por las inesperadas formas.

Sin embargo, como el futbol mexicano debe continuar, la Jornada 5 arranca este mismo viernes 6 de febrero, con partidos que prometen emocionar a todos los aficionados.

El equipo del momento son las Chivas, quienes arrancaron el certamen con paso perfecto, y son más líderes que nunca con 12 puntos. Cruz Azul (9 pts), Atlas (9 pts) , Pumas (8 pts) y Toluca (8 pts), son quienes siguen más de cerca al equipo tapatío.

Jugadores de las Chivas posan juntos previo al partido de la Jornada 1 del Clausura 2026.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 5 de la Liga MX?

Viernes 6 de febrero:

Tigres UANL vs Santos Laguna | 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) | FOX One, TV Azteca

Necaxa vs Atlético San Luis | 19:00 horas | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium

Tijuana vs Puebla | 21:00 horas | FOX One

Mazatlán FC vs Guadalajara | 21:06 horas | FOX One, TV Azteca

Sábado 7 de febrero:

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas | TV Azteca, FOX One, ViX Premium

Querétaro vs Club León | 17:00 horas | FOX One

Atlas vs Pumas UNAM | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Pachuca vs FC Juárez | 19:00 horas | FOX One

América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

