Lo de Saint-Maximin, un reflejo del gran problema

El atacante Allan Saint-Maximin abandonó México después de denunciar que sus hijos fueron víctimas de ataques racistas. “El problema no es el color de tu piel. Es el color de tus pensamientos”, posteó el exfutbolista de las Águilas del América, en un país donde 10 millones 895 mil personas sufrieron discriminación racial entre 2017 y 2022, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

En México, el racismo se ha normalizado. Para el sociólogo Alberto Guerrero Baena, el caso de Saint-Maximin consiguió visibilidad por tratarse de un personaje público. Sin embargo, en el día a día, la segregación por raza o etnia se arraiga en la sociedad mexicana.

“Saint-Maximin tiene la posibilidad de hacerlo visible porque es un personaje atrayente, pero un chico de una colonia popular o una mujer indígena, ¿podría hacerlo? Ese es uno de los grandes problemas de México: El día a día lo dejamos a un lado”, aseveró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Tras la denuncia del francés, el América condenó todo tipo de discriminación fuera y dentro de las canchas. Además de que, tanto el equipo varonil como el femenil, desplegaron una pancarta con la leyenda “No al racismo”.

“América trató de hacer lo que le corresponde: Mandar un mensaje a la afición y a la sociedad, pero —de entrada— el futbol todavía tiene mucho camino que recorrer”, sentenció Guerrero Baena.

Saint-Maximin llegó como refuerzo para el Apertura 2025. Pese a que su fichaje ilusionó a toda la afición azulcrema, solamente anotó tres goles, a lo largo de 16 partidos (908 minutos).