Oliver Pérez señala a Jonathan Aranda y Andrés Muñoz como los referentes actuales del beisbol mexicano

El crecimiento del beisbol mexicano en las Grandes Ligas continúa con paso firme y una de las voces autorizadas es la del expelotero Oliver Pérez, quien destacó el impacto que varios jugadores nacionales han conseguido en la MLB.

Más de 20 mexicanos aparecieron en organizaciones ligamayoristas, una cifra que refleja el desarrollo del talento nacional en los últimos años. Nombres como Alejandro Kirk, Isaac Paredes, Randy Arozarena, Jarren Durán y Alek Thomas forman parte de esta generación.

Sin embargo, para Oliver Pérez existen dos tricolores que representan el momento más sólido del beisbol mexicano: Jonathan Aranda, primera base de los Rays, y Andrés Muñoz, pitcher de Mariners.

“Yo diría que hay muchos jugadores buenos, [Jonathan] Aranda es un buen pelotero, [Andrés] Muñoz es un buen pelotero, son prácticamente las figuras del beisbol mexicano y yo diría que hay que seguirnos apoyando”, expresó.

Pérez también celebró la aparición de nuevos talentos, especialmente luego del reciente debut del catcher Brandon Valenzuela con Blue Jays. Para el exlanzador sinaloense, este tipo de historias representan la ambición y el esfuerzo de las nuevas generaciones mexicanas.

“Hay tantos jóvenes que están buscando el sueño, igual lo que pasó con Valenzuela que ahorita debutó con Toronto y yo creo que eso es importante, que cada vez hay tantos jóvenes buscando el sueño de jugar en Grandes Ligas”, comentó.

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