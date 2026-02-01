Continúa la marcada hegemonía azulcrema en el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil.

Sin mayor complicación, el América le pasó por encima (5-1) a las Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes y asaltó la cima de la tabla general.

Las Águilas son las nuevas superlíderes del futbol mexicano, con mucho merecimiento.

Las dirigidas por Ángel Villacampa jugaron por nota y volvieron a demostrar el impresionante poderío ofensivo con el que cuentan. Se mantienen invictas en el Clausura 2026 y se apuntan como serias candidatas para levantar el trofeo al final del semestre.

Incluso, el marcador pudo haber sido todavía más abultado, pero la portera auriazul, Heidi González, evitó recibir más anotaciones, pero ni es esfuerzo pudo ser recompensando.

De la mano de una inspirada Scarlett Camberos, quien se hizo presente en el marcador con un hat-trick (26', 82' y 88'), el América humilló a su acérrimo rival, le quitó su imbatibilidad y lo bajó de su nube con un “garrazo”.

Nancy Antonio (4') e Irene Guerrero (75') fueron las otras autoras de las anotaciones azulcremas. No quisieron quedarse fuera de la fiesta y contribuyeron a la causa.

Angelina Hix (18') ilusionó, por un breve momento, a las auriazules, cuando igualó el marcador, pero su gol únicamente fue el de la honra, aunque ni siquiera pudo maquillar la humillación.

Ni la efectividad goleadora de la delantera estadounidense le sirvió, esta vez, a la escuadra de Roberto Medina, quien terminó sumamente molesto tras escandalosa goleada.

El América sigue dominado, ampliamente, a las Pumas en la Liga MX Femenil; ya suma 15 partidos consecutivos sin perder, con saldo de nueve victorias y seis empates.

El Clásico Capitalino se volvió a pintar de azulcrema, como ya es una costumbre en los últimos años.