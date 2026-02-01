Querétaro vs Pachuca: Horario y canales para ver el partido EN VIVO; hoy, domingo 1 de febrero

Esta tarde, los Gallos Blancos de Querétaro y los Tuzos de Pachuca disputarán el último partido de la cuarta fecha del torneo Clausura 2026. Mientras la tarde cae en el estadio La Corregidora, ambas escuadras lucharán en la cancha para llevarse una urgida victoria.

Por un lado, el equipo queretano se encuentra en el fondo de la tabla general. Su solitario punto se cosechó gracias a que empataron con Pumas al inicio del certamen, marcador que contrasta con el resto de sus resultados: dos derrotas.

Unos lugares más arriba, en el puesto dieciséis, Pachuca llegará al encuentro con un saldo de una victoria, una derrota y un empate.

De momento, los equipos que ocupan los puestos más altos de la tabla general son Chivas, Cruz Azul y Atlas.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026.

Gallos Blancos de Querétaro, durante la fase regular del Clausura 2026 en la Liga MX - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026?

Domingo, 1 de febrero

Querétaro vs Pachuca | 17:00 de la tarde (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

