México revela su equipo completo para disputar el próximo Mundial

ya tiene equipo. Este jueves se reveló el roster final de la Selección Mexicana para disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con un total de 30 peloteros comandados por , el equipo mexicano buscará trascender en el Mundial que comenzará el próximo 3 de marzo y superar la gesta conseguida en 2023.

En la pasada edición, la Selección Mexicana sorprendió al mundo y finalizó en tercer lugar, luego de caer en Semifinales de manera dramática ante Japón.

Con nombres en la lomita como Andrés Muñoz, Javier Assad, José Urquidy, Taijuan Walker, entre otros, el equipo tricolor buscará maniatar a sus rivales desde el montículo.

Asimismo, repiten nombres como Joey Meneses, Alek Thomas, Jarren Durán, Rowdy Téllez, Luis Urías o Randy Arozarena, quienes brillaron en el pasado Clásico.

¿Cuál es el roster de México?

México anunció su roster de 30 elementos con los que buscará trascender en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

RECEPTORES

  • Alejandro Kirk
  • Alexis Wilson

JUGADORES DE CUADRO

  • Jonathan Aranda
  • Nick Gonzáles
  • Joey Meneses
  • Joey Ortiz
  • Jared Serna
  • Rowdy Téllez
  • Luis Urías
  • Ramón Urías

JARDINEROS

  • Randy Arozarena
  • Jarren Durán
  • Alek Thomas
  • Julián Ornelas
  • Alejandro Osuna

LANZADORES

  • Alexander Armenta
  • Javier Assad
  • Brennan Bernardino
  • Taj Bradley
  • Alex Carrillo
  • Jesús Cruz
  • Daniel Duarte
  • Robert García
  • Luis Gastélum
  • José Urquidy
  • Andrés Muñoz
  • Samuel Natera
  • Gerardo Reyes
  • Taijuan Walker
  • Víctor Vodnik
Esta será la Selección Mexicana de Beisbol para el próximo Clásico Mundial. FOTO: @MexicoBeis
¿Cuándo jugará México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Antes de su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección Mexicana sostendrá dos partidos de preparación. El primero será ante los D-backs (3 de marzo) y el otro juego frente a los bicampeones Dodgers de Los Ángeles (4 de marzo).

  • Reino Unido vs México/ 6 de marzo
  • México vs Brasil/ 8 de marzo
  • Estados Unidos vs México/ 10 de marzo
  • México vs Italia/ 11 de marzo

Todos los partidos en el Mundial serán en el Daikin Park, en Houston.

