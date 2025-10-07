México, respetado y buscado luego del Clásico Mundial de Béisbol en 2023

Hace poco más de dos años, comenzó un auge del beisbol mexicano, que se ha visto reflejado con el crecimiento e interés por parte de la afición. Coincidencia o no, todo se derivó luego de la destacada participación del Tricolor en el Clásico Mundial.

Rodrigo López, gerente general de la Selección Mexicana de Beisbol, confirma que —tras la obtención del tercer lugar en la pasada edición— el interés, hasta de los peloteros, ha aumentado.

“De este lado de la gerencia, vemos a toda la gente que alza la mano y quiere representar a México. Antes, en mis épocas de jugador, veíamos a una Selección limitada; en los últimos días, seguían reclutando jugadores, algunos semi retirados, pero ahora es totalmente diferente”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El expitcher mexicano es parte de las transmisiones en español de los Diamondbacks de Arizona, por lo que vive en un entorno ligamayorista, y asegura que México se ha ganado un respeto en el mejor beisbol del mundo.

“Todo eso que me ha tocado vivir, desde el ambiente acá en Grandes Ligas, compañeros, colegas, gente allegada al beisbol... Nos ven ya como una delegación protagonista”, aseveró.

Ahora, confía en que este impacto del Rey de los Deportes se vea reflejado en la producción de más talento joven y el interés de muchos más pequeños por dedicarse al beisbol profesional.

“Ese impacto que ha tenido México, también se ve en el auge de jovencitos que ya vimos. Hay buena generación de jugadores que han sido firmados y se verán en años venideros. Se está cumpliendo el propósito de desarrollar y promover el beisbol, y creo que —con esa euforia que nació— puede haber jóvenes mexicanos que se proyecten de alguna manera con el deporte”, concluyó López.