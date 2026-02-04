Con apuros Charros repite la dosis a Tomateros y propina revés a Culiacán en Serie del Caribe 2026

Los Charros ya le tienen tomada la medida a los Tomateros, ya que como México Rojo, los de Jalisco hilvanaron su quinto triunfo al hilo sobre los de Culiacán para terminar en el segundo puesto del standing y meterse a las Semifinales de la Serie del Caribe 2026.

Pero el triunfo no fue sencillo para los dirigidos por Benjamín Gil, Embajador de la marca Oris, pues cuando todo parecía que estaban a tres out del triunfo el México Verde puso hombres con casa llena para poner en problemas a los tapatíos.

Al final vino Estevan Florian para poner un elevado en el guante de Leo Heras y cayera el out 27 en medio de un mar de sufrimiento.

Lee también Julián Ornelas confía plenamente en México Rojo para conquistar la Serie del Caribe 2026

Desde las primeras entradas ambas novenas pusieron digito en la pizarra. Un golpeado salió caro al serpentinero Ronald Medrano, pues un fly de sacrificio de Rodolfo Amador abrio la cuenta para los Tomateros.

Pero pronto vino la respuesta de los Charros. El segunda base Michael Wielansky llegó a la registradora impulsado por un imparable de Mateo Gil y se igualaron los cartones.

Pero sería por un momento, pues en el segundo capítulo, Reynaldo Rodríguez la saco del parque en solitario para oner adelante al México Rojo.

Lee también La confianza, el secreto de la dupla Agúndez‑Estudillo rumbo a 2026

Pero la ventaja seria momentánea, pues en el tercer rollo Allen Cordova timbró por Culiacán para empatar la pizarra. Juego nuevo.

Fuerza hasta el quinto rollo cuando Julian Ornelas se puso en bases con un sencillo que se combinó con la imprecision del pitcher Carrera, quien lo llevó a la registradora con un wild pitch. Charros retomó la ventaja 2-3.

Para poner el ultimo clavo en el ataúd, Leo Heras llegó al pentágono tras ser impulsado por un sencillo de Michael Wielansky y con ello los Charros mantienen la superioridad sobre Tomateros con cinco triunfos al hilo de la Final de la LMP.