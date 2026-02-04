Julián Ornelas confía plenamente en México Rojo para conquistar la Serie del Caribe 2026

Julián Ornelas se muestra convencido de que México Rojo, representado por los bicampeones Charros de Jalisco en la LMP, tiene todo para coronarse en la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

El outfielder de los ‘Caporales’ afirmó que la novena tapatía posee la calidad para ser campeón den esta Serie del Caribe, a pesar de haber caído en su primer duelo ante República Dominicana.

“Claro, cien por ciento, cien por ciento. Es lo que nos propusimos desde el año pasado: veníamos primero por el campeonato de la Liga, y después de eso venir por el campeonato de la Serie del Caribe. Y es a lo que venimos”, afirmó el pelotero de 29 años, para quien el certamen caribeño representa una experiencia única.

“Siempre es un torneo muy bueno donde vienen jugadores de gran nivel y se muestra en cada partido. Es muy bonito vivir una Serie del Caribe aquí en Guadalajara”, comentó al reconocer el alto calibre de los rivales: “Por algo son los campeones respectivos de su liga. Siempre vienen y dan lo mejor de ellos. Son jugadores que han estado en el mejor béisbol del mundo y vienen aquí a mostrar un gran nivel todavía. Eso es algo muy bueno para todo el pelotero”.

La motivación del equipo está en su punto más alto tras conquistar la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP) con una barrida sobre los Tomateros de Culiacán.

“Estamos muy motivados. Lo que nos caracteriza es la gran armonía que vivimos en el vestidor, como lo hicimos en Charros y ahora como México Rojo. Es algo muy ameno, porque todo mundo quiere representar a México y ahorita lo estamos haciendo de esta gran manera. Tenemos cuentas pendientes con lo del año pasado que nos quedamos muy cerca de ese campeonato y tenemos sed de revancha este año”, explicó Ornelas, aludiendo a la final perdida en la edición anterior.

¿Cómo califica el 2025 en el plano individual?

Bicampeón en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Diablos Rojos del México y bicampeón en la LMP con Charros, donde además fue MVP de la Serie Final, Julián Ornelas califica el 2025 como uno de los mejores momentos de su carrera.

“Espectacular, un año de ensueño. El ser campeón allá y aquí, levantar el título con mi hermano (Tirso Ornelas) en invierno es de las cosas más bonitas que me han pasado. Simplemente espectacular el año. Fue un sueño compartir el terreno con él y ahora imagínate, levantar el título con él fue algo que nunca voy a olvidar”, relató.

"Charros puede ir por el Tricampeonato"

Por su parte, el infielder Mateo Gl, quien ha sido pieza clave en la novena de Charros, tanto en LMP y en la actual Serie del Caribe, aseveró que los Charros pueden alcanzar su tercera corona en la proxima temporada de invierno.

"Definitivamente, depende de los jugadores que vuelvan y de quienes no vuelvan. De todos modos, creo que el equipo Charros es el mejor equipo de la LMP y es una posibilidad real que ganemos el tercero", señaló el pelotero, quien afirmó que aunque ve a Benjamín Gil como un jefe y no como su padre a la hora de jugar, ha recibido grandes consejos que guarda en el corazón.

"Me siente lo mismo que cualquier otro jugador. Después del partido, después de haber ganado (la Final de LMP), me dijo que estaba orgulloso de mí como padre. No me había hablado como jefe, sino como padre. (1:34) Fue un momento muy especial que siempre voy a sentir", señaló.