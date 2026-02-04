Gabriela Agúndez se prepara para volver a las pruebas individuales en los Centroamericanos 2026

Después de un año marcado por la resiliencia, Gaby Agúndez vuelve a ver de frente el panorama internacional. La clavadista mexicana dejó atrás una etapa compleja, en la que debió someterse primero a una artroscopia en la muñeca y después a una cirugía por la rotura de un ligamento en la rodilla, procedimientos que la obligaron a pausar su trayectoria en las pruebas individuales.

Ahora, ya recuperada y de vuelta en su mejor versión, la nacida en La Paz, Baja California reconoce que su siguiente objetivo es claro: regresar en solitario a la plataforma de 10 metros. Subcampeona mundial junto a Alejandra Estudillo, Agúndez visualiza 2026 como el año ideal para retomar su camino individual y señala a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, en República Dominicana, como el escenario perfecto para consumar ese retorno.

"Estoy bien en todo lo que tiene que ver con la salud. El año pasado me dediqué únicamente a los sincronizados; fue una buena decisión. Después de estos meses de pausa y análisis, la idea es volver a las pruebas individuales en 2026, en los Centroamericano", mencionó.

Agúndez, quien iniciará el camino hacia sus terceros Juegos Olímpicos después de su debut en Tokio 2020, habló sobre el papel de líder dentro de la Selección Mexicana, en especial en la categoría femenil. Acepta ese puesto y afirma que aprendió ese rol de su antigua compañera Alejandra Orozco.

"Soy la mayor; tuve un buen ejemplo con Alejandra Orozco. Me gusta el papel de líder y no dudo en compartir mi experiencia con el equipo y el conocimiento que he acumulado durante estos años. Todas tenemos ganas de sacar los mejores resultados para México", finalizó.