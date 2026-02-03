Lindsey Vonn, estrella de Estados Unidos no renuncia a los JO de Invierno tras ruptura de ligamentos

A solo unos días del encendido oficial de la llama olímpica en Milán-Cortina 2026, las tierras italianas se llenan de color, banderas y expectativa con la llegada constante de delegaciones de todo el mundo.

Sin embargo, en medio de ese ambiente también aparecieron noticias que sacudieron el panorama deportivo. La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, una de las figuras más reconocidas del circuito invernal, sufrió una aparatosa caída durante un descenso en Crans-Montana, Suiza, donde terminó impactada contra las redes de seguridad antes de su traslado de urgencia a un hospital. El incidente generó preocupación inmediata, no solo por su historial de lesiones, sino también por su condición física actual y el cercano inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tras someterse a estudios médicos, se determinó que Vonn, de 41 años, presenta una ruptura en los ligamentos de la rodilla. A pesar de la gravedad del diagnóstico, la veterana competidora dejó claro que no piensa renunciar a su sueño olímpico.

"Haré todo lo que esté en mi poder para estar en la línea de salida. Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que podré competir el domingo. Pero, obviamente, esto no es lo que esperaba. He trabajado muy duro para llegar a estos Juegos en una posición muy diferente", señaló.

Lindsey Vonn, quien posee el récord de la Copa del Mundo con 12 victorias, ha ganado tres medallas olímpicas: oro en descenso y bronce en Super G en 2010, además de bronce en descenso en 2018.