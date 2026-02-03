Brandon Moreno se queda sin rival para UFC México tras lesión de Asu Almabayev

La UFC, considerada la promotora más poderosa y mediática de las artes marciales mixtas a nivel mundial, enfrenta un revés inesperado a escasos días de su llegada a México. La organización sufrió un duro golpe con la confirmación de la baja de uno de los nombres más atractivos de su cartelera: Asu Almabayev.

El kazajo, programado para enfrentar al excampeón mexicano Brandon Moreno, habría sufrido una lesión en la mano derecha justo antes de emprender su viaje final de preparación rumbo a la Arena Ciudad de México, lo que lo dejó sin posibilidad de competir.

Lee también Álvaro Fidalgo no se olvida del América ni de la Selección Mexicana en su presentación con el Betis

Para Almabayev, un peleador en pleno ascenso y con credenciales suficientes para irrumpir en la élite del peso mosca, esta cita en territorio mexicano representaba una oportunidad invaluable para escalar posiciones en el ranking y consolidarse como un contendiente serio dentro de la división. Ahora, su ausencia no solo altera los planes de la empresa, sino también la expectativa generada alrededor de una pelea que prometía emociones para los aficionados.

El propio Almabayev confirmó la mala noticia al mostrar en sus redes sociales una imagen de su mano lesionada, lo que provocó una oleada inmediata de mensajes de apoyo. Fanáticos, compañeros de entrenamiento e incluso otros peleadores de UFC le enviaron palabras de aliento, y reconocieron el duro golpe que implica quedar fuera a tan pocos días del evento.

Lee también Mike Vrabel revela el plan para vencer a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl LX

Ante la falta de un anuncio oficial por parte de UFC, comenzaron a surgir varios nombres como posibles sustitutos, entre ellos el del irlandés Lone’er Kavanagh, quien originalmente tenía programada una pelea ante Bruno Silva para el 14 de marzo. Kavanagh analiza la posibilidad de adelantar su calendario para presentarse en la capital mexicana y enfrentar a Brandon Moreno, un escenario que implicaría un giro completo en la preparación del excampeón mexicano, obligado a adaptarse a un rival con un perfil totalmente distinto.