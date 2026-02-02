Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Donovan Carrillo y cuándo competirá en Milán-Cortina?

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 están por comenzar, y con ello la participación de México, una delegación de cinco deportistas lista para entregar todo en sus pruebas.

Luego de años de preparación, y con una previa en el estadio de San Siro —donde se realizará la Ceremonia de Apertura con un sinfín de figuras como Laura Pausini, Mariah Carey y el tenor italiano Andrea Bocelli—, México tendrá en Donovan Carrillo a su máximo exponente.

Lee también NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

El patinador tapatío, quien portará la bandera en el desfile de los países participantes, será uno de los atletas más destacados en la justa que se celebrará en tierras italianas.

Carrillo vivirá su segunda experiencia olímpica tras un debut histórico en Beijing 2022. Ahora buscará mostrar sus avances ante los ojos del mundo, después de varios torneos y una larga preparación en Canadá.

Donovan, quien finalizó en aquella edición en el puesto 22 y se convirtió en el segundo mexicano en lograrlo tras Ricardo Olavarrieta, comenzó en el deporte a los ocho años de edad y sorprendió por su gran desempeño en la pista, lo que lo llevó a competir en múltiples torneos.

Entre sus principales credenciales para aspirar a una actuación memorable, el ganador del Premio Nacional de Deportes 2025 ha obtenido diversas medallas internacionales, incluyendo plata en el Bavarian Open 2025 y bronce en el Preolímpico 2025.

Lee también Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de apertura?

Así será la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo fue el primero de los integrantes de México en llegar a tierras italianas y ya conoció la pista en la que competirá en dos categorías. Debutará el 10 de febrero con el programa corto, transmitido por televisión abierta a las 11:00 AM.

Si logra quedar entre los 24 mejores del torneo, Carrillo volverá a la pista el 13 de febrero a las 12:00 PM.