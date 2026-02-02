Más Información

Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Donovan Carrillo y cuándo competirá en Milán-Cortina?

Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Quién es Donovan Carrillo y cuándo competirá en Milán-Cortina?

Río de Janeiro organizará el primer Mundial de Leyendas

Río de Janeiro organizará el primer Mundial de Leyendas

Concachampions: Horarios y canales para ver EN VIVO a los equipos de la Liga MX

Concachampions: Horarios y canales para ver EN VIVO a los equipos de la Liga MX

New York Red Bulls ficha a Jorge Ruvalcaba hasta 2030

New York Red Bulls ficha a Jorge Ruvalcaba hasta 2030

Inter Miami despide a una de sus figuras tras la llegada de Germán Berterame

Inter Miami despide a una de sus figuras tras la llegada de Germán Berterame

Los están por comenzar, y con ello la participación de México, una delegación de cinco deportistas lista para entregar todo en sus pruebas.

Luego de años de preparación, y con una previa en el estadio de San Siro —donde se realizará la Ceremonia de Apertura con un sinfín de figuras como Laura Pausini, Mariah Carey y el tenor italiano Andrea Bocelli—, México tendrá en Donovan Carrillo a su máximo exponente.

Lee también

El patinador tapatío, quien portará la bandera en el desfile de los países participantes, será uno de los atletas más destacados en la justa que se celebrará en tierras italianas.

Carrillo vivirá su segunda experiencia olímpica tras un debut histórico en Beijing 2022. Ahora buscará mostrar sus avances ante los ojos del mundo, después de varios torneos y una larga preparación en Canadá.

Donovan, quien finalizó en aquella edición en el puesto 22 y se convirtió en el segundo mexicano en lograrlo tras Ricardo Olavarrieta, comenzó en el deporte a los ocho años de edad y sorprendió por su gran desempeño en la pista, lo que lo llevó a competir en múltiples torneos.

Entre sus principales credenciales para aspirar a una actuación memorable, el ganador del Premio Nacional de Deportes 2025 ha obtenido diversas medallas internacionales, incluyendo plata en el Bavarian Open 2025 y bronce en el Preolímpico 2025.

Lee también

Así será la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos

Donovan Carrillo fue el primero de los integrantes de México en llegar a tierras italianas y ya conoció la pista en la que competirá en dos categorías. Debutará el 10 de febrero con el programa corto, transmitido por televisión abierta a las 11:00 AM.

Si logra quedar entre los 24 mejores del torneo, Carrillo volverá a la pista el 13 de febrero a las 12:00 PM.

FOTO: ESPECIAL / REDE SOCIALES
FOTO: ESPECIAL / REDE SOCIALES

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS