Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de apertura?

Más Información
La cuenta regresiva para el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 está a punto de llegar a su fin, y el ambiente olímpico se siente ya en toda Italia.
La ceremonia inaugural está programada para el 6 de febrero de 2026, marcando oficialmente el inicio de una edición que promete combinar tradición, modernidad y espectacularidad como nunca antes.
El emblemático estadio de San Siro, en Milán, será el epicentro de la ceremonia, acompañado por otras sedes que formarán parte del concepto policéntrico del evento. Este histórico recinto —habitual hogar del Inter y el AC Milan— se transformará para recibir a atletas de todo el mundo con un espectáculo de talla internacional que incluirá música, iluminación y un despliegue artístico.
Lee también Bad Bunny lanza un fuerte mensaje a autoridades de Estados Unidos previo al Super Bowl: "Fuera ICE"
Como parte del desfile mundial, México contará con una delegación reducida, integrada por cinco atletas, quienes tendrán su momento en la ceremonia al ingresar al estadio ante la mirada de miles de aficionados.
La participación de los deportistas mexicanos, quienes van con el objetivo de mejorar sus marcas personales podrá ser seguido por la afición en el país, quienes tendrán diferentes plataformas para seguir su primera participación.
Fecha y horario de la ceremonia de apertura
- Fecha: 6 de febrero de 2026
- Hora: 12:45 horas (tiempo del centro de México)
- Canales: Claro Sports (TV de paga y plataformas digitales como YouTube)
- Televisa Canal 9 - ( TV Abierta)
Lee también Rusia competirá con 13 atletas neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno
LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO
La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de de 3,000 atletas de más de 90 naciones, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos:
- Donovan Carrillo | Patinaje Artístico
- Sara Schleper | Esquí Alpino
- Lasse Gaxiola | Esquí Alpino
- Regina Martínez | Esquí de Fondo
- Allan Corona | Esquí de Fondo
Noticias según tus intereses
[Publicidad]