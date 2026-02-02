Más Información

Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de apertura?

Allan Saint-Maximin es presentado como nuevo jugador del Lens de la Ligue 1

Guido Pizarro rompió el silencio sobre la llegada de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre a Tigres

Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en marzo

NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

La cuenta regresiva para el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026 está a punto de llegar a su fin, y el ambiente olímpico se siente ya en toda Italia.

La ceremonia inaugural está programada para el 6 de febrero de 2026, marcando oficialmente el inicio de una edición que promete combinar tradición, modernidad y espectacularidad como nunca antes.

El emblemático estadio de San Siro, en Milán, será el epicentro de la ceremonia, acompañado por otras sedes que formarán parte del concepto policéntrico del evento. Este histórico recinto —habitual hogar del Inter y el AC Milan— se transformará para recibir a atletas de todo el mundo con un espectáculo de talla internacional que incluirá música, iluminación y un despliegue artístico.

Como parte del desfile mundial, México contará con una delegación reducida, integrada por cinco atletas, quienes tendrán su momento en la ceremonia al ingresar al estadio ante la mirada de miles de aficionados.

La participación de los deportistas mexicanos, quienes van con el objetivo de mejorar sus marcas personales podrá ser seguido por la afición en el país, quienes tendrán diferentes plataformas para seguir su primera participación.

Fecha y horario de la ceremonia de apertura

  • Fecha: 6 de febrero de 2026
  • Hora: 12:45 horas (tiempo del centro de México)
  • Canales: Claro Sports (TV de paga y plataformas digitales como YouTube)
  • Televisa Canal 9 - ( TV Abierta)

LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO

La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de de 3,000 atletas de más de 90 naciones, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos:

  • Donovan Carrillo | Patinaje Artístico
  • Sara Schleper | Esquí Alpino
  • Lasse Gaxiola | Esquí Alpino
  • Regina Martínez | Esquí de Fondo
  • Allan Corona | Esquí de Fondo
