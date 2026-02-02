NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

Este lunes se anunció que la capital de Francia, París, tendrá su primer partido de NFL en la historia, con la presencia de los Saints de Nueva Orleans y un equipo a definir cuando se revele el calendario completo de la próxima temporada.

Roger Goodell, Comisionado de la NFL, compartió su emoción por la expansión internacional y por llevar un partido de temporada regular a uno de los mercados aún no explorados en Europa por la liga.

¿Qué dijo la NFL sobre su nuevo juego en París?

"Llevar un partido de la temporada regular a París en 2026 supone un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga. París es una de las ciudades deportivas y culturales más importantes del mundo, con un enorme éxito en la organización de eventos globales que unen a los aficionados en los escenarios más importantes. Jugar nuestro primer partido de la temporada regular en el impresionante Stade de France, junto con los New Orleans Saints, subraya nuestras continuas ambiciones de crecimiento global y estamos deseando llevar la NFL a nuestros apasionados aficionados en Francia". declaró Goodell.

En redes sociales, la cuenta de Instagram del Stade de France compartió fotos con los cascos de la NFL, de los Saints y el balón oficial del juego en París junto a un mensaje emotivo por la llegada de la liga a la “ciudad de la luz”.

“Los New Orleans Saints llegan a la arena más grande del país para un momento mítico, frente a 80 mil espectadores, y que sacudirá París como nunca antes. Desde 1998, el Stade de France ha sido un destino preferido y acoge los mayores eventos deportivos y culturales del mundo. El partido de la NFL París 2026 se suma a la leyenda”, se lee en la publicación.

Así, París se une a ciudades como Londres, Dublín, Berlín y Madrid como las grandes ciudades europeas con presencia de la NFL.

