Allan Saint-Maximin ya tendría un nuevo equipo en Europa tras su salida del América

La aventura de Allan Saint-Maximin en México fue breve, pero ahora toma un rumbo claro: volver a jugar en la liga francesa. Tras dejar al Club América poco después de su llegada al futbol mexicano, el extremo francés estaría cerca de firmar con el Lens de la Ligue 1, según reporta L’Equipe.

El atacante de 28 años de edad, firmó con el América en agosto de 2025 y disputó 15 partidos oficiales con los azulcremas, en los que anotó tres goles y dio dos asistencias antes de que su contrato fuera rescindido por mutuo acuerdo.

La decisión de regresar a Francia llega en un momento delicado. El club y el jugador pactaron la salida tras una etapa complicada en Coapa, y uno de los motivos que trascendieron fue un incidente de racismo contra sus hijos, que Saint-Maximin dijo haber priorizado al decidir volver con su familia.

Ahora, libre de contrato, el francés está listo para jugar en la Ligue 1, de su natal país, un equipo que marcha segundo en la tabla y pelea por el título con el PSG, con opciones de clasificación a la Champions League.

La llegada de Saint-Maximin será la primera vez que dispute la liga de su país desde 2019, cuando dejó al OGC Nice antes de pasar por la Premier League y más recientemente por otras ligas europeas y la MLS.

La expectativa ahora gira en torno a cómo se adaptará a un equipo que lucha en la parte alta de su liga, y si su regreso al Viejo Continente servirá para recuperar la versión más desequilibrante que lo hizo brillar en ligas como la Premier League.

