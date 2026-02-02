Más Información

Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en marzo

Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en marzo

NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

NFL anuncia juego de temporada regular en París por primera vez en la historia; los Saints esperan rival

Pumas se presenta en la Copa de Campeones de la Concacaf con “ilusión de hacer cosas importantes”

Pumas se presenta en la Copa de Campeones de la Concacaf con “ilusión de hacer cosas importantes”

Cristiano Ronaldo explota contra Al Nassr y se niega a jugar con el equipo

Cristiano Ronaldo explota contra Al Nassr y se niega a jugar con el equipo

Allan Saint-Maximin ya tendría un nuevo equipo en Europa tras su salida del América

Allan Saint-Maximin ya tendría un nuevo equipo en Europa tras su salida del América

La aventura de en México fue breve, pero ahora toma un rumbo claro: volver a jugar en la liga francesa. Tras dejar al Club América poco después de su llegada al futbol mexicano, el extremo francés estaría cerca de firmar con el Lens de la Ligue 1, según reporta L’Equipe.

El atacante de 28 años de edad, firmó con el América en agosto de 2025 y disputó 15 partidos oficiales con los azulcremas, en los que anotó tres goles y dio dos asistencias antes de que su contrato fuera rescindido por mutuo acuerdo.

Esto fue lo que dijo el América respecto a la situación de racismo que sufrió la familia de Allan Saint-Maximin / FOTO: Imago7
Esto fue lo que dijo el América respecto a la situación de racismo que sufrió la familia de Allan Saint-Maximin / FOTO: Imago7

Lee también

La decisión de regresar a Francia llega en un momento delicado. El club y el jugador pactaron la salida tras una etapa complicada en Coapa, y uno de los motivos que trascendieron fue un incidente de racismo contra sus hijos, que Saint-Maximin dijo haber priorizado al decidir volver con su familia.

Ahora, libre de contrato, el francés está listo para jugar en la Ligue 1, de su natal país, un equipo que marcha segundo en la tabla y pelea por el título con el PSG, con opciones de clasificación a la Champions League.

La llegada de Saint-Maximin será la primera vez que dispute la liga de su país desde 2019, cuando dejó al OGC Nice antes de pasar por la Premier League y más recientemente por otras ligas europeas y la MLS.

La expectativa ahora gira en torno a cómo se adaptará a un equipo que lucha en la parte alta de su liga, y si su regreso al Viejo Continente servirá para recuperar la versión más desequilibrante que lo hizo brillar en ligas como la Premier League.

Allan Saint-Maximin es nuevo refuerzo del América / Foto: Especiales
Allan Saint-Maximin es nuevo refuerzo del América / Foto: Especiales

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS