Super Bowl LX dejará derrama económica de 500 millones de dólares a San Francisco

El próximo domingo 8 de febrero los ojos del mundo entero estarán puestos sobre San Francisco por el Super Bowl LX que disputarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

10 años después de la edición 50 del Súper Domingo que disputaron los Broncos de Denver y los Panthers de Carolina, miles de personas de distintos continentes visitarán la Bahía para disfrutar el partido más importante de la NFL, que dejará una derrama económica cercana a los 500 millones de dólares.

Lee también Bad Bunny lanza un fuerte mensaje a autoridades de Estados Unidos previo al Super Bowl: "Fuera ICE"

En la primera conferencia de prensa rumbo al gran partido, Al Guido, nuevo CEO de los 49ers de San Francisco, reveló que “teníamos el deseo de volver a organizar el Super Bowl, todo empezó hace cinco años cuando le mandé regalos a la NFL y les dije que debían volver”.

Para dejar en claro el impacto que tiene en la región organizar esta clase de eventos, el directivo de los gambusinos reveló que “dejará una derrama de 500 millones de dólares y se crearán más de 10 mil trabajos”. Además, destacó que el estadio Levi’s se convertirá este año en el primero en la historia en albergar un Super Bowl y la Copa del Mundo de la FIFA, ya que la casa de los 49ers recibirá seis partidos del Mundial entre fase de grupos y fase final.

FOTO: ESPECIAL/ Janmohamed manifestó que este será un Super Bowl de “inclusión, innovación y gran impacto”

Lee también Super Bowl LX: Los Patriots y los Seahawks aterrizaron en San Francisco, listos para definir al campeón

En la misma conferencia de prensa estuvo presente Zaileen Janmohamed, CEO del Comité Organizador de la Bahía. Acompañada de figuras locales como una chef, dos poetas adolescentes y miembros del sector privado, aseguró que esta semana servirá para fomentar el orgullo por la región, conectar comunidades y dejar una huella económica, cultural y social duradera.

Janmohamed manifestó que este será un Super Bowl de “inclusión, innovación y gran impacto”.

Peter O’Reilly, vicepresidente de negocios y eventos internacionales de la NFL, declaró que “estamos emocionados de volver a la Bahía, la vara está alta y esta semana buscamos superarla”.