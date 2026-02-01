Super Bowl LX: Los Patriots y los Seahawks aterrizaron en San Francisco, listos para definir al campeón

Falta una semana para que el estadio Levi's de Santa Clara, California, se convierta en el foco de atención del mundo entero cuando los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle se enfrenten en el Super Bowl LX.

Sin embargo, la emoción en la Bahía se siente desde este domingo, ya que las estrellas de ambos equipos aterrizaron en San Francisco para prepararse de cara al partido.

A lo largo de la semana, protagonizarán distintas experiencias con aficionados y atenderán a los medios de comunicación en reiteradas ocasiones.

Sam Darnold is at Super Bowl LX 🤩 @Visa



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/ceQcofrVn7 — NFL (@NFL) February 2, 2026

Como es costumbre en esta clase de eventos, algunos jugadores se bajaron del avión con atuendos "exóticos", tal como fue el caso de Stefon Diggs, que presumió una chaqueta con "mechones largos" y unas botas con el mismo estilo.

Drake Maye y Sam Darnold, mariscales de campo de cada equipo, optaron por un "look" más tradicional. Sudaderas y pantalones del equipo, con una mochila en la espalda y una gorra.

Drake Maye and the @Patriots have landed for Super Bowl LX 🤩



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/6eiNu4kHmL — NFL (@NFL) February 2, 2026

¿CUÁNDO ES EL SUPER BOWL LX?

Día: Domingo 8 de febrero

Hora: 17:30 horas

Dónde: Estadio Levi's, Santa Clara, California

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN EL SUPER BOWL?

La famosa banda de rock estadounidense, Green Day, estará a cargo de "abrir" el Super Bowl, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevará los reflectores en el show de medio tiempo.

¿DÓNDE VER EL SUPER BOWL LX?

Transmisión: Televisa, TV Azteca, FOX Sports y ESPN.