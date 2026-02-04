Super Bowl LX: Julian Love, safety de los Seahawks, presume sus raíces mexicanas

En esta edición del Super Bowl LX habrá representación latina tanto del lado de los Patriots de Nueva Inglaterra como de los Seahawks de Seattle. Julian Love, el corazón de la defensiva secundaria de los Halcones Marinos, es el ejemplo perfecto de la unión de culturas. A través de él, México estará presente en el partido más importante de la NFL.

Nacido en Westchester, Illinois, en el área de Chicago, el safety de los Seahawks creció orgulloso de sus raíces mexicanas y cubanas. Su origen latinoamericano se debe a su abuelo, nacido en Chihuahua, y a su abuela, nacida en La Habana.

“Crecí en un barrio mexicano. Mi abuelo vino de Chihuahua en la década del 60 e influyó mucho en mi crianza; crecí con su comida y su cultura. Mi madre es hispana, así que tengo un gran amor y aprecio por mis raíces”, confesó Love en conferencia de prensa previo al partido que podría cambiar su vida.

Esta temporada, el safety acumuló 34 tacleadas (23 en solitario), y otras seis en la postemporada. Una captura de quarterback y una intercepción se suman a la consideración de quienes lo toman como una pieza fundamental en el esquema de Mike Macdonald. Love quiere escribir su nombre con letras doradas y ser protagonista de la historia.

Con el deseo de levantar el trofeo Vince Lombardi, Love llevaría con orgullo sus raíces en el máximo escenario y ante los ojos del mundo, reconoce que su festejo tendría sello azteca.

“Siempre festejo con tequila, así que si gano el Super Bowl no será la excepción”, concluyó.