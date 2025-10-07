El peculiar requisito para estar en la Selección Mexicana de Beisbol; Rodrigo López lo explica

Existe una frase llena de patriotismo y sumamente trillada, pero cada vez toma más valor en un mundo y deporte tan globalizados. La cantante Chavela Vargas decía que “un mexicano nacía donde se le daba la gana”.

Así lo entendió la Selección Nacional de Beisbol en 2023, cuando —con 11 peloteros nacidos en Estados Unidos y uno más en Cuba— representó de gran manera a México en el Clásico Mundial de Beisbol, al finalizar tercera.

Randy Arozarena era el único naturalizado, mientras que los otros 11 peloteros eran de ascendencia mexicana. Representar al país con orgullo debe ser requisito para poder vestir la franela tricolor, y así lo asegura Rodrigo López, gerente general de la Selección.

“Se toca ese tema de comprometerte, de tener esa empatía con tus compañeros. No queremos gente que nos considere plato de segunda mesa; claro que se considera ese compromiso que tengan para representar su herencia mexicana”, declaró el expitcher, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En 2023, el beisbol mexicano se puso en el mapa como nunca; sin embargo, para muchos, el tema de las nacionalidades, el idioma y el lugar de nacimiento de los jugadores generó debate.