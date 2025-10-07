En 2023, la Selección Mexicana de Beisbol consiguió un inédito tercer lugar en el Clásico Mundial, hazaña que demostró el crecimiento de la pelota nacional y la calidad generacional en el país.

Aquella histórica participación fue un logro, incluso sin tres de sus referentes actuales en Grandes Ligas: Alejandro Kirk (Toronto), Andrés Muñoz (Seattle) y Ramón Urías (Houston).

El Capitán Kirk fue llamado, en 2022, al Juego de Estrellas y ganó el Bat de Plata; Ramón, pelotero de Baltimore en esa temporada, fue acreedor al Guante de Oro, como tercera base en la Liga Americana; el Plebe lanzaba lumbre y coleccionaba salvamentos con los Mariners.

Ese tercer lugar vivirá por siempre en la memoria de los mexicanos, como la eterna duda de cómo le habría ido a la novena tricolor con esos tres peloteros, en el róster dirigido por Benjamín Gil; sin embargo, se espera que la tercia esté para la edición del próximo año. Así lo aseguró Rodrigo López, gerente general de la Selección Mexicana.

“Con Andrés, se ha hablado; con Alejandro, también. Ramón, quien no estuvo, hablé con él también. Son jugadores que, de alguna manera, podrían ser nuevos para este Clásico”, explicó el expelotero, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Hemos tenido acercamientos con ellos. Los que se quedaron fuera en 2023, tienen la espinita clavada, y obviamente se sienten con el orgullo y deseo de estar. Tienen una postura positiva para representar a México”, dijo.