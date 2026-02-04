México y Brasil se reencuentran en el Estadio Azteca antes de la Copa del Mundo

El Estadio Azteca, símbolo indiscutible del futbol mundial, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia. A pocos meses de convertirse en una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026, el coloso de Santa Úrsula anunció un evento que promete despertar la nostalgia y la emoción de millones de aficionados: un partido de exhibición entre íconos de las selecciones de México y Brasil.

La cita está marcada para el próximo 19 de abril a las 17:00 horas, exactamente 53 días antes del silbatazo inicial del torneo de la FIFA. Será una oportunidad única para ver a figuras que han dejado huella en la memoria colectiva reunidas en la misma cancha, un escenario que fue testigo de gestas legendarias y momentos que definieron generaciones enteras.

Entre los protagonistas confirmados destacan nombres que evocan respeto y admiración: Rafael Márquez y Andrés Guardado por parte de México, junto a Marcelo y Ronaldinho en representación de Brasil. La lista de estrellas continuará creciendo en los días venideros y alimentará la expectativa de un duelo memorable.

"Fuimos jugadores profesionales y ahora nos hemos convertido en leyendas. Será una gran responsabilidad para nosotros representar a México, tener un partido tan importante con una rivalidad tan fuerte entre México y Brasil. Son dos pueblos a los que les apasiona el fútbol. Me gustaría invitar a la gente para que nos acompañe", mencionó Pavel Pardo, quien expresó su alegría por volver a la cancha en la que se convirtió en referente con el Tricolor y el América.

México y Brasil chocarán en un duelo de leyendas en el Estadio Azteca. FOTO: ESPECIAL

Por el lado de Brasil, el encargado de anunciar el juego fue Edmílson, exjugador del FC Barcelona, quien afirmó sentirse privilegiado de pisar el césped del Azteca, un escenario que vio a su país levantar la Copa del Mundo.

"Estar en México previo a la Copa del Mundo es algo que nosotros no imaginaríamos. Hay grandes nombres del futbol brasileño y mundial. El Estadio Azteca está en la historia de nuestro país", finalizó.

