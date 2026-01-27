América ya solicitó su regreso al Estadio Azteca para este torneo Clausura 2026

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo con el duelo entre la Selección Mexicana y Portugal. Duelo que significará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula desde mayo de 2024.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el recinto de la capital va en tiempo y forma para el compromiso del Tricolor y confirmó también que América podría regresar para el mes de abril.

"Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho (la solicitud)”, declaró Arriola durante la firma de convenio entre la Femexfut y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla.

Los compromisos que podría sostener el América en el Estadio Azteca son tres y serían en el mes de abril; la Liguilla podría disputarse en el estadio Ciudad de los Deportes ya que el inmueble debe ser entregado a la FIFA para los preparativos de la Copa del Mundo.

Asimismo, el directivo de la Federación aseguró que por ahora, Cruz Azul finalizará el actual torneo Clausura 2026 en el estadio Cuauhtémoc, su actual sede como local.

Los partidos que América podría jugar en el Estadio Azteca

Estos son los rivales que enfrentará el América como local tras la reapertura del Estadio Azteca; por ahora, los encuentros están programados para disputarse en el estadio Ciudad de los Deportes.