Roberto Martínez, técnico de Portugal, elogia a la Selección Nacional: "México es una selección grande"

Como evento de inauguración del estadio Banorte en la Ciudad de México, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal el 28 de marzo, en lo que servirá como una prueba para ambas escuadras previo al inicio de la Copa del Mundo.

Roberto Martínez, directo técnico del equipo luso, habló sobre la relevancia de enfrentar a un rival como el Tri, y hacerlo en un escenario como el antiguo Estadio Azteca, mítico escenario en la historia del deporte.

¿Qué dijo Roberto Martínez sobre la Selección Mexicana?

Portugal, que se encuentra ya instalada en la Copa del Mundo 2026, y su seleccionador Roberto Martínez, habló en una entrevista con Marc Crosas sobre lo que representa para ellos enfrentar a México, uno de los anfitriones del torneo.

"Una selección como la mexicana siempre me ha impresionado. El nivel de aficionados que había en Sudáfrica, Brasil. Es una selección grande", aseguró el estratega.

En seguida, Martínez también reconoció al próximo estadio Banorte como uno de los recintos deportivos con más historia: "El Estadio Azteca es una referencia dentro de los mundiales".

México vs Portugal Foto: Especial

