Más Información

Israel Reyes causa baja del América por lesión

Israel Reyes causa baja del América por lesión

Las nuevas generaciones de peleadores mexicanos ilusionan a Brandon Moreno

Las nuevas generaciones de peleadores mexicanos ilusionan a Brandon Moreno

Brandon Moreno sabe que pelear ante Asu Almabayev será complicado

Brandon Moreno sabe que pelear ante Asu Almabayev será complicado

Brandon Moreno se enorgullece de ser el rostro mexicano de la UFC

Brandon Moreno se enorgullece de ser el rostro mexicano de la UFC

Cuatro futbolistas que "aprobaron" su examen con la Selección Mexicana

Cuatro futbolistas que "aprobaron" su examen con la Selección Mexicana

Las malas noticias continúan en el América. Este martes, las Águilas dieron a conocer la lesión de Israel Reyes, luego de su convocatoria con la Selección Mexicana.

El cuadro de Coapa confirmó mediante un comunicado la baja del defensor azulcrema, quien estará fuera de actividad por las próximas semanas.

"El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se puede leer en la publicación de redes sociales.

Lee también

Reyes salió de cambio en la primera mitad durante el encuentro frente a la Selección de Bolivia, por una molestia muscular; en su lugar ingresó su compañero Ramón Juárez.

Las Águilas regresan a la actividad el próximo sábado frente a los Rayos de Necaxa, en el estadio Ciudad de los Deportes, en un compromiso que cambió de horario a las 16:00 horas.

Lee también

Israel Reyes en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7
Israel Reyes en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS