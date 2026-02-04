Más Información

Pumas hizo el ridículo en la Concachampions y los MEMES no esperaron

Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver EN VIVO a Cruz Azul y Rayados, HOY, 4 de febrero

Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones previo a la Jornada 7 del Clausura 2026

Cruz Azul, por un paso a la vez en la Copa de Campeones Concacaf

Super Bowl LX: Drake Maye quiere hacer historia con los Patriots de New England

Pumas por el San Diego FC en el arranque de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para el Club Universidad Nacional, la noche inaugural derivó en pesadilla a pesar de que se adelantaron en el marcador con un espectacular gol de tijera del paraguayo Robert Morales al minuto 11.

En la segunda mitad, la escuadra mexicana se derritió en defensa hasta recibir cuatro goles en menos de 20 minutos en el estadio Snapdragon de San Diego, California. Marcador que los tiene contra las cuerdas.

¿Qué necesitan los Pumas para avanzar en la Concachampions?

Luego de la humillante derrota que sufrieron frente al San Diego FC, los Pumas deberán buscar una hazaña para el choque de vuelta en el estadio Olímpico Universitario.

El cuadro auriazul debe ganar 3-0 para avanzar a los Octavos de Final. Otros marcadores que les daría el pase son: 4-0, 5-0. 5-1.

Los mejores MEMES en contra de Pumas

La dolorosa derrota para el equipo de Efraín Juárez fue motivo de burlas para los demás aficionados que no dudaron en lanzar memes de todo tipo en contra de los Pumas.

Los mejores Memes en contra de los Pumas. FOTO: ESPECIAL
