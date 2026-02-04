Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver EN VIVO a Cruz Azul y Rayados, HOY, 4 de febrero

Este miércoles continúa la actividad de la Copa de Campeones de la Concacaf y tanto Rayados de Monterrey como Cruz Azul debutan esta noche.

Ayer, Tigres, América y los Pumas hicieron su presentación; los tres, con diferentes marcadores. Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC, las Águilas se impusieron 2-1 al Olimpia en Honduras, mientras que el Club Universidad fue humillado (4-1) por el San Diego FC.

Hoy, el cuadro norteño y La Máquina de Nicolás Larcamón se presentan en la Concachampions frente al Xelajú MC en Guatemala y ante el Vancouver FC en Canadá, respectivamente.

Mientras Monterrey viene de un empate a dos goles en casa contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul llega de una victoria (3-4) contra FC Juárez en la Frontera; ambos conjuntos dejan dudas todavía en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En caso de ganar esta Primera Ronda, La Pandilla y los de La Noria se enfrentarían en Octavos de Final.

¿Cuándo y dónde ver a Rayados y Cruz Azul en la Concachampions?

Rayados de Monterrey y Cruz Azul se suman esta noche a los tres equipos de la Liga MX que ya se presentaron ayer en la Concacaf Champions Cup 2026.

Rayados vs Xelajú MC/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+

Vancouver FC vs Cruz Azul/ 21:00 horas/ FOX One y FOX+

