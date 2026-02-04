Efraín Juárez advirtió que su equipo sería “protagonista como trata de ser en cualquier cancha”; sin embargo, su planteamiento fue todo lo contrario y pagó caras las consecuencias.

Está a 90 minutos de quedar eliminado, en la primera ronda, de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Unos precavidos Pumas fueron humillados (4-1) por el San Diego FC en el Snapdragon Stadium y dejaron escapar la oportunidad de volver a casa con la ventaja.

Quisieron cuidar el gol que consiguieron para adelantarse en el marcador y se terminaron “comiendo” cuatro. Vivieron una noche de pesadilla, víctimas de sus propios errores.

Manu Duah (68'), David Vázquez (76'), Alex Mighten (81') y Luca Bombino (86') fueron los encargados de propinarle una derrota más que dolorosa al Club Universidad Nacional. En 18 minutos, apagaron las ilusiones auriazules de manera violenta.

Mientras ambos conjuntos todavía se acoplaban al encuentro, Adalberto Carrasquilla se sacó una jugada de la chistera y le puso media anotación a Robert Morales.

El Coco se quitó a dos rivales dentro del área y metió un centro preciso que el centrodelantero paraguayo convirtió en una obra de arte.

Cuando parecía que el balón le había quedado retrasado, el ex del Toluca no se puso nervioso y definió con una espectacular tijera (11').

El gol cayó tan temprano que provocó que el equipo auriazul decidiera conservar la ligera ventaja. Defender el marcador no fue una gran idea.

Desde ese momento, los Pumas no volvieron a provocar una sola jugada de peligro en la portería de Pablo Sisniega y permitieron que el San Diego FC se adueñara, completamente, de la pelota, del ritmo del partido y, por supuesto, de la victoria.

El planteamiento defensivo de Efraín Juárez tuvo sus consecuencias en el último tramo del partido.

Los dirigidos por Mikey Varas buscaron, constantemente, el tanto de la igualada y lo consiguieron. Su esfuerzo se vio recompensado, aprovecharon cada una de las oportunidades para anotar y consiguieron un marcador más que merecido.

Ahora, los Pumas de Efraín Juárez necesitan un auténtico milagro para no quedar eliminados en la primera ronda y protagonizar un nuevo fracaso; deberán derrotar la próxima semana al San Diego FC por tres goles y evitar recibir aún más.

Apelarán a la “ventaja” de jugar como locales en el estadio Olímpico Universitario.