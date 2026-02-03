Larcamón pide seriedad ante Vancouver FC; Charly Rodríguez respalda a Jorge Sánchez

Cruz Azul abre su camino internacional con una prueba exigente ante Vancouver FC. El duelo representa mucho más que un debut fuera de casa, ya que llega en un momento de ajustes y con la presión natural de defender el título en Concacaf.

Para Nicolás Larcamón, el reto pasa por competir desde el primer minuto. El técnico sabe que enfrente hay un rival con hambre, que inicia temporada y que ve en Cruz Azul una oportunidad para dar un golpe importante en la serie.

El estratega celeste dejó claro que la llave se define con inteligencia y enfoque. “Es una serie de 180 minutos, lógicamente que en estos primeros 90 nosotros estamos muy responsabilizados en la manera que vamos a afrontar el primer partido. Sabemos que son equipos que pueden complejizarse si no nos encuentran en la mejor versión, en el mejor enfoque”.

Larcamón insistió en que Vancouver FC puede crecer si Cruz Azul no muestra su mejor versión, el poco conocimiento del rival puede ser un factor en contra, por lo que se enfocarán en ellos.

“Eso siempre genera un cierto margen de incertidumbre en lo concreto que podamos ser en la información del rival, pero bueno por eso orientamos mucho más lo que es el plan de juego a trabajar sobre nuestro modelo, a trabajar sobre nuestros comportamientos y no pensar tanto en los comportamientos del rival sino prepararnos para estar bien finos, bien claros a la hora de identificar los patrones que puedan presentar en el inicio del partido”, explicó el técnico de Cruz Azul.

La prioridad del cuerpo técnico es atacar el primer duelo con seriedad total y no pensar en la siguiente fase, subestimar al rival, no está en el radar. “Para mañana estamos muy enfocados, plantearemos y pondremos en cancha la mejor versión de equipo que más nos acerque al triunfo… No estamos pensando en el potencial rival que podamos tener en la siguiente fase, sin antes atacar de lleno este primer escollo”, puntualizó.

Charly Rodríguez, le desea suerte a Jorge Sánchez en su aventura por Grecia

Charly Rodríguez, mediocampista cementero, sabe que Concacaf exige máxima concentración a pesar de enfrentar a rivales más débiles. “Mañana arranca una nueva oportunidad para nosotros pelear por un nuevo título, sabemos la importancia, todo lo que te da este torneo”.

El originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, también habló sobre la salida de Jorge Sánchez al futbol europeo, con un mensaje claro de respaldo. “Creo que cada uno tiene sus sueños, creo que tiene esa espinita de lo que fue su primera etapa en Europa y está con ganas de volver. Una oportunidad que muchos de nosotros en algún momento hemos querido. Si la toma y así lo ve él para su crecimiento, para su mejoría y obviamente para llegar de la mejor versión a la Copa del Mundo, pues bueno, bienvenido sea”, dijo, al destacar el apoyo total del plantel.