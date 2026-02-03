Daniel Brailovsky estalla tras el partido de Tigres en Canadá: “Estoy viendo un partido de mierd…”

Tigres inició este martes su camino en la Concachampions con una presentación lejos de lo esperado. El equipo felino viajó a Canadá para enfrentar al Forge FC, un rival que, sobre el papel, lucía inferior, pero que terminó por sostenerse con orden y disciplina durante los noventa minutos.

El (0-0) final reflejó a la perfección lo ocurrido en el terreno de juego: un encuentro apático, sin ritmo y con un Tigres incapaz de imponer su jerarquía como uno de los clubes más fuertes de la región.

El duelo, carente de emociones y sin claridad ofensiva, dejó en evidencia las carencias de la escuadra dirigida por Guido Pizarro, quien vivió su primer tropiezo anímico en esta aventura internacional.

El futbol mostrado en Hamilton fue tan pobre que, incluso fuera de la cancha, la frustración tomó protagonismo. Durante la transmisión del encuentro, el exjugador del América y actual analista de Fox Sports, Daniel Brailovsky, fue captado en un momento de total sinceridad —o indiscreción— al expresar su molestia por el nivel del partido. “Estoy viendo un partido de mierda”, se le escuchó decir entre risas, sin darse cuenta de que el audio estaba abierto.

La frase, contundente y sin filtros, no tardó en llegar a las redes sociales. Usuarios en múltiples plataformas reaccionaron de inmediato, convirtiendo el comentario de Brailovsky en un tema viral. Para algunos, fue una crítica válida ante un encuentro sin emociones; para otros, una falta de respeto hacia los equipos involucrados.