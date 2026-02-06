Resultado Liga MX: Chivas conserva su invicto; derrota a Mazatlán

Más que nunca, el liderato del Clausura 2026 permaneció rojiblanco. Chivas dio un golpe de autoridad ante los “Cañoneros” de Mazatlán, apropiándose de la victoria (1-2) en tierras sinaloenses. Después del triunfo, los dirigidos por Gabriel Milito ya tienen la mirada puesta en el Clásico Nacional ante su acérrimo rival: las “Águilas” del América.

El superlíder general conservó su invicto, durante la Jornada 5 del actual certamen. Cinco victorias consecutivas. Sin embargo, despidió a Luis Romo de la cancha porque sufrió una lesión que, en apariencia, parece un desgarre.

A Efraín Álvarez le bastaron 14 minutos para anotar de tiro libre directo. Un festejo rojiblanco que no tardó en acentuarse, gracias a que Armando González amplió la ventaja desde los once pasos. Lo cierto es que, desde el primer minuto, “La Hormiga” ilusionó con el esférico, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Pese a que, en ese momento, la desilusión pintó su rostro, rápidamente se recuperó cuando cobró la pena máxima en el Estadio El Encanto.

Aunque los “Cañoneros” de Mazatlán le metieron un susto al “Rebaño Sagrado” con un gol de Edgar Barcenas Herrera, no fue suficiente para impedir el dominio rojiblanco que se ha construido en las cinco fechas que se han disputado en el Clausura 2026.

De continuar con un ritmo ganador, a Chivas solamente le faltarían tres victorias más para igualar la racha de ocho triunfos consecutivos que consiguió en un lejano Bicentenario 2010.

Armando González en festejo de gol, durante la Jornada 5 del Clausura 2026 ante Mazatlán - Foto: Imago7

En la otra cara de la moneda, Mazatlán continúa como el equipo sotanero del Clausura 2026. La tercera es la vencida, por lo que —en su tercer partido al mando— el estratega Sergio Bueno buscará que los “Cañoneros” rompan con su mala racha de cinco derrotas desde que inició el torneo.

En contraste, Chivas recibirá en el Estadio Akron la visita de unas “Águilas” del América que fueron golpeadas con el “adiós” de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre en el lapso de una semana.

