Emilio Azcárraga se rinde ante Álvaro Fidalgo y revela si es o no leyenda del América

La salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis dejó un debate en la afición americanista: ¿Es o no leyenda de las Águilas? Para Emilio Azcárraga Jean, el tiempo lo dirá.

El propietario y presidente del Club América llenó de elogios al histórico exjugador de los azulcrema y aseguró que de principio a fin en sus cinco años, “entendió a dónde había llegado”.

“Álvaro desde el día que llegó entendió la importancia de la institución, entendió la exigencia y que las críticas son muy rudas a veces, pero las victorias se saborean mucho. La verdad yo no tengo más que agradecimiento para Álvaro, una persona increíble, una gente que dejó todo en la cancha”, declaró el directivo.

Más allá de reconocerlo como leyenda o no, Emilio se limitó a responder que “no es el indicado para calificarlo”, pero sí se dijo sorprendido con las reacciones de la gente luego de anunciarse su adiós.

FIFA ya hizo oficial que Fidalgo es elegible para estar en la Selección Mexicana; sin embargo, Azcárraga Jean dejó todo en manos de Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

“Depende de Javier, de Rafa (Márquez) y de Duilio (Davino), no depende de mí. Ellos son los responsables de la selección nacional, nosotros estamos para apoyarlo, creo que es un jugador que tiene mucha calidad, pero pues eso ya depende de Rafa o Javier”, concluyó Emilio Azcárraga.

