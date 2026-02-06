Cruz Azul oficializa la llegada de Christian Ebere; segundo refuerzo del Clausura 2026

La “Máquina” de Cruz Azul oficializó el fichaje de Christian Ebere. El atacante nigeriano se convirtió en el segundo refuerzo de la escuadra celeste, después de Agustín Palavecino. El futbolista buscará conquistar el sueño de la décima estrella en el torneo Clausura 2026 del balompié mexicano.

Los cementeros no perdieron tiempo. Este viernes, 6 de febrero, Ebere aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de que amaneciera en la capital del país para que —unas horas después— la directiva celeste anunciara su llegada al equipo.

“Bienvenido a tu nueva casa”, publicó la escuadra de la Liga MX en sus redes sociales.

El futbolista, de 27 años, firmó contrato con Cruz Azul por tres años. A lo largo de su trayectoria portó los colores de Juventude, Cascavel, Fluminense, Metropolitano y Vila Nova. Además de que, en el 2015, fue campeón del Mundial Sub-17 con Nigeria.

En la búsqueda de instalarse en el once titular recurrente de la “Máquina”, Christian Ebere viajará con el equipo —dirigido por el estratega Nicolás Larcamón— al “Infierno”.

Y es que, como parte de la quinta fecha del actual certamen, los cementeros se enfrentarán al monarca bicampeón del futbol mexicano, los “Diablos Rojos” de Toluca, en el Estadio Nemesio Diez.

En este encuentro, el atacante observará desde la gradas, a la espera de debutar con el equipo de la Liga MX.

BIENVENIDO A TU NUEVA CASA, CHRISTIAN EBERE. 💙🚂 pic.twitter.com/mjZzWr31qM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 7, 2026

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX?

En la Jornada 5 del Clausura 2026, Toluca y Cruz Azul se medirán en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX ONE, ViX Premium y Azteca 7.

