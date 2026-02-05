Cruz Azul triunfa en la Concachampions y se lleva los mejores MEMES; así reaccionaron las redes

Cruz Azul, monarca defensor en la Copa de Campeones de la Concacaf, empezó con el pie derecho el camino para proteger su corona, después de propinarle una goleada (3-0) al Vancouver FC en la Primera Ronda del torneo.

Los goles del “Toro” Fernández (22'), Amaury Morales (44') y Agustín Palavecino (65') permitieron la victoria de la escuadra mexicana, misma que recibirá al rival canadiense en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, para disputar el partido de vuelta el próximo 12 de febrero.

A Cruz Azul lo separan noventa minutos para avanzar a los Octavos de Final. Y para su suerte, las estadísticas le pertenecen a los celestes: guardan un carácter invicto en los últimos nueve partidos que han disputado contra rivales canadienses en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Esto se traduce en un saldo de siete triunfos y dos empates.

Si bien la “Máquina” ya acaricia su boleto a los Octavos de Final, la afición de los cementeros mostró un gran descontento. Sobre todo, contra el estratega Nicolás Larcamón.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante el partido entre Cruz Azul y Vancouver FC

A lo largo del partido, los aficionados de Cruz Azul debatieron en X, antes Twitter. Estos son algunos de los mejores memes que dejó la Copa de Campeones de la Concacaf.

El toro se hizo expulsar y ahora sacrifica su tobillo para que Alonso y compañia fichen otro 9.



Honor, Toro. Honor. 🐂 pic.twitter.com/hDt2BveR9d — Fabián (@Fabianarvaztr2) February 5, 2026

Cruz Azul cuando le toca jugar contra algún equipo de Vancouverpic.twitter.com/39SItPVu1Z — Johan Corona ⚽ (@_johancorona) February 5, 2026

El Toro salio lesionado 😰



De tener a Giakoumakis, Sepulveda y el Toro, hoy Cruz Azul no tiene un solo centro delantero profesional. pic.twitter.com/Z6BY7azmPW — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂I  (@LuisAzulO5O7) February 5, 2026

Palavecino y Paradela desde que entrenan juntos en la Noria

Pura gente del Cruz Azul, pura doble P pic.twitter.com/Sdbx6bWnBD — Chemo Norteño ❄️ (@Riverismoc) February 5, 2026

Ya falleció el toro Fernández



OTRA VEZ pic.twitter.com/zl7cE1qGM1 — Fabián (@Fabianarvaztr2) February 5, 2026