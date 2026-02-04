Efraín Juárez confía en que Pumas conseguirá la hazaña en CU ante San Diego FC

Los Pumas fueron humillados (4-1) por el San Diego FC en el juego de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto universitario salió con una propuesta defensiva al Snapdragon Stadium y, por tratar de cuidar el gol que los puso en ventaja, terminó recibiendo cuatro.

Sin embargo, Efraín Juárez confía en que su equipo será capaz de conseguir una remontada histórica en el estadio Olímpico Universitario el próximo martes, cuando se juegue el segundo capítulo de la eliminatoria.

“Hay un marcador abultado, [pero] o importante es que se hace un gol de visita. El segundo tiempo se juega en casa y nos tenemos que hacer fuertes; tenemos que hacer la tarea en casa, [donde] ya demostramos que, cuando el equipo es consistente, dinámico y agresivo, podemos hacer muchos goles”, sentenció.

El director técnico mexicano lamentó que el marcador, en Estados Unidos, fuera tan negativo porque “todo lo que se planeó estaba saliendo a la perfección”, pero “errores puntuales costaron el partido”.

“Habíamos planeado el partido así, entendíamos que veníamos de visita y que teníamos que sacar un resultado positivo. Hacemos 60 minutos muy buenos, habíamos hecho un buen trabajo, [pero] hubo mucha confusión y distracciones y, en 30 minutos, se nos va el partido y eso es lo que frustra”, puntualizó.

Efraín Juárez acepta falta de reacción

No obstante, Efraín Juárez volvió a reconocer que el San Diego FC tiene muchas “virtudes” y señaló que sus Pumas no fueron capaces de “tener reacción” ante los goles que iban recibiendo.

“Es un equipo que te mete atrás, no es un tema táctico, al contario, nosotros queremos ir a presionar siempre en campo rival, pero había un rival enfrente importante; lo vengo diciendo: es un equipo que juega bien al futbol, que te somete y que teníamos que contrarrestar eso”, detalló.

Por último, el timonel auriazul manifestó que primero deberá pensar el partido contra el Atlas del fin de semana y que, después, “a preparar la vuelta, lo que viene y a evaluar qué es lo que pasó del minuto 60 al 90 y por qué el equipo se descompuso”; su intención es “revertir el marcador” para no despedirse tan temprano de la Copa de Campeones de la Concacaf.

