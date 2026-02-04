Resultado: Rayados rescata el empate en Guatemala y toma ventaja en la serie por gol de visitante

Rayados de Monterrey, acostumbrado a codearse entre los gigantes de la Concacaf, firmó un estreno gris en la Copa de Campeones. En apenas noventa minutos, el conjunto regiomontano diluyó las ilusiones que su afición había depositado en su debut continental, incapaz de imponer su jerarquía ante un Xelajú limitado en recursos pero sobrado de orden y disciplina.

El cuadro guatemalteco, fiel al guion que había anticipado su técnico, el mexicano Roberto Hernández Ayala, resistió con carácter y valentía cada intento albiazul. Ante una versión mezclada de Monterrey, con varios jóvenes en busca de un espacio, el partido terminó convertido en un duelo sin ritmo que concluyó con un empate (1-1).

La escuadra de Domenec Torrent, que saltó al incómodo campo sintético con nombres como Santiago Mele, Luca Orellana y Lucas Ocampo, no halló la fórmula para generar opciones de peligro importantes en el primer tiempo, situación que por momentos provocó desesperación en el equipo.

El mal momento de Rayados no modificó la idea de Xelajú, que se replegó con varios hombres en cada ataque mexicano y consiguió despejar cada intento.

Luego de recibir abucheos y dejar la cancha con la mirada baja, Monterrey regresó al complemento con un poco más de ímpetu, con mayor posesión de balón y más aproximaciones, aunque todas terminaron lejos del arco de Rubén Darío Silva.

En la recta final, los Superchivos decidieron arriesgar y se lanzaron al frente en busca de la anotación del triunfo. Ese impulso tuvo recompensa en un contraataque en el que Joffre Escobar definió tras un pase largo al minuto 84.

El gol local, que pareció apagar por completo el ánimo de Monterrey, se convirtió en una ventaja efímera. En el tiempo agregado, Jesús Corona apareció con un golazo que firmó la igualdad, resultado que, gracias al tanto de visitante, significa ventaja para Rayados en la serie.