Concachampions: Vancouver Football Club vs Cruz Azul EN VIVO - Primera Ronda

Cruz Azul inicia la defensa de su corona continental con un viaje complejo a Langley, donde Vancouver FC, un club joven y debutante en competiciones internacionales, buscará convertir el Willoughby Stadium en un terreno incómodo para el vigente campeón.

La Máquina llega con un inicio sólido en el Clausura 2026, incluido un vibrante triunfo 4-3 sobre Juárez que reafirmó su fortaleza ofensiva y la mano firme de Nicolás Larcamón al frente del proyecto.

Lee también Daniel Brailovsky estalla tras el partido de Tigres en Canadá: “Estoy viendo un partido de mierd…”

En la otra esquina aparece Vancouver FC, cuya historia profesional es corta pero cuya ambición es grande. El conjunto canadiense alcanzó su boleto a la Concachampions tras quedar subcampeón del Campeonato Canadiense 2025,

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

La alineación para nuestro partido ante Vancouver F. C. 💙🚂#AzulDePorVida pic.twitter.com/rqHSshHSj2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 5, 2026